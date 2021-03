Thierry Henry ha estallado contra el peligro que tiene la mala utilización de las redes sociales. El exfutbolista francés ha hablado de los aspectos negativos de las plataformas de internet después de darse de baja de varias aplicaciones. Ha querido poner de manifiesto que el mal uso de las redes es un problema muy serio, alegando que la difusión de contenido que apela a la violencia hace que no sean seguras.

"No son un lugar seguro en este momento. Hablo de intimidación, acoso, la gente se suicida por eso", afirma Henry en en el programa 'Good Morning Britain'.

Y es que el exjugador comunicó días atrás su retirada de la actividad en estas plataformas. "Me retiraré hasta que los dueños sean capaces de regular sus plataformas con el mismo vigor y ferocidad que lo hacen actualmente cuando infringen los derechos de autor", dijo en un comunicado.

El que fuera jugador de FC Barcelona y Arsenal ha asegurado que la gente que utiliza estas aplicaciones para insultar lo hace excusándose en la libertad de expresión. Pero para Henry este concepto no tiene relación con las falta de respeto basadas en mensajes de contenido amenazante.

"Es difícil erradicarlo todo, pero ¿puede ser más seguro? Es una gran herramienta, aunque la gente la usa como arma. Sé que la gente dirá 'libertad de expresión', pero vas a un cine y no puedes gritar lo que quieras, en un aeropuerto no puedes gritar lo que quieras. Todo lo que quiero es responsabilidad, no puede ser simplemente eliminar una cuenta porque se puede abrir de nuevo", detalla.

A pesar de que ha suspendido su actividad temporalmente, Henry ha afirmado que regresará, pero con condiciones: "Volveré cuando sea más seguro", concluye el extécnico del Montreal Impact, equipo estadounidense de la MLS.