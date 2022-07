Eden Hazard, durante la celebración en Cibeles del Real Madrid, cogió el micrófono y le prometió al madridismo que iba a trabajar para cambiar su situación.

Ahora ha incidido en ese mensaje. En declaraciones a 'ESPN', durante la gira americana de los blancos en Estados Unidos, lo ha repetido.

"En mi cabeza me he dicho ok, puedo jugar, no siento ningún dolor. Vamos hacia adelante. He disfrutado mis vacaciones y he vuelto preparado a la pretemporada", dice el delantero belga.

"Cuando ganamos todos esos títulos yo estaba feliz por los compañeros, por el club y por los aficionados. Pero dentro de mí había una cosa. Yo estaba feliz por el grupo, pero en mi interior yo me decía 'vamos a demostrar que puedo jugar y que el equipo también puede ganar conmigo'", indica.

Hazard quiere dejar atrás las lesiones y todos los problemas físicos que ha sufrido desde su llegada al Real Madrid procedente del Chelsea.

Una nueva temporada para él en la que quiere demostrar que puede ser un jugador de mucho nivel en este equipo campeón de Europa.