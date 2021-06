Es la imagen más viral de la Eurocopa. Y su protagonista ya ha dado la cara. Su nombre es Luca Loutenbach, el aficionado suizo que tanto sufrió en el duelo ante Francia.

Sus dos imágenes, del llanto a la euforia con el empate que forzó la prórroga ha sido de lo más comentado en las últimas horas en el mundo del fútbol.

Él mismo ha hablado. Lo ha hecho en el diario 'Blick'. "No sé qué me pasó, enloquecí", ha resumido el joven. "Creo que todos los que me conocen me han escrito tras verme", bromea.

Ahora quiere viajar a San Petersburgo para presenciar en directo el duelo de cuartos de final ante España: "Hago todo lo posible para no perderme un partido. Pero logísticamente era casi imposible viajar de Bakú a Roma y volver. Por supuesto que me gustaría ir, pero hay que fijarse en las medidas del covid. La variante delta complica las cosas".

Suiza ya conoce a su aficionado más famoso, que espera seguir viviendo alegrías en esta Eurocopa. España se cruza ahora en su camino en otro duelo que promete emociones fuertes.