Antoine Griezmann sigue siendo uno de los nombres propios del Barça en una semana algo convulsa. El francés ha estado en muchas frases junto con el nombre de Messi, y no precisamente para bien, en alguno de sus supuestos allegados más cercanos, y ahora ha sido Phillippe Montanier, quien le entrenase en la Real Sociedad, el que se ha sumado al asunto.

Para él, Griezmann no se está divirtiendo en el Barcelona: "No me da esa impresión".

"Griezmann necesita divertirse, jugar y bromear para desarrollar su potencial", comentó Montanier en 'La Voix du Nord'.

Además, apunta a Messi: "Ha tenido la desgracia de caer en un Barça en crisis, que navega según esté Messi de ánimo. Es él quien decide todo a todos los niveles en el club, y a veces una flor asfixia a otra..."

Para Montanier, el problema no está en el ego: "Cuando llegó Mbappé a Francia, él le abrió el paso".

"A Antoine le quiere todo el mundo. No solo por su talento, sino porque es perseverante, trabaja mucho y se pone al servicio del equipo", dice.

Montanier se suma al exagente de Griezmann, Eric Olhats, quien directamente apuntó a Messi en relación a lo que le está pasando a Antoine.

"Es el régimen del terror. O estás con él o estás contra él. La temporada pasada, cuando Griezmann llegó, Messi no le habló ni le pasó un balón", apuntó Olhats.

