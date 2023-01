¿Por qué Gattuso dimitó en la tarde de este lunes como entrenador del Valencia CF? Tal y como contó Álex Silvestre en 'El Chiringuito', la decisión salió devenida de una reunión de ocho horas con la cúpula valencianista en la que le fueron muy claros al italiano.

"Le han dicho que no solo no iba a llegar Saúl, sino que no iba a haber fichajes. Gattuso se ha cansado y ha tirado la toalla", contó el colaborador.

Analizando las razones y motivos de su renuncia, Josep Pedrerol le planteó la posibilidad a Guti... y el exfutbolista no tuvo ninguna duda.

"Quiero ser entrenador en activo, no tengo miedo a nada. He estado 15 años en el mejor equipo del mundo. Es más presión ser entrenador que jugador del Real Madrid", explicó.

Sin embargo, según informó también Silvestre, todo apunta a que Voro, 'apagafuegos' nato en Mestalla, será quien se hará cargo del equipo hasta final de temporada.