Harry Kane es el goleador del Tottenham Hotspur y de la selección de Inglaterra desde hace más de un lustro. Promedia unos 30 goles por temporada y es uno de los futbolistas mejor valorados de su país. Pero él quiere dedicarse a otro deporte además de al fútbol: al fútbol americano.

Kane sueña con jugar en la NFL, la liga de fútbol americano de Estados Unidos. Y lo quiere hacer como pateador. Así lo desveló en el programa 'Good Morning America', en el que habló de su pasión por este deporte.

"Es algo que definitivamente quiero explorar. Sé que será mucho trabajo duro. No espero simplemente caminar y comenzar a patear 'field goals'...", dijo el delantero del Tottenham.

"Es algo que me encantaría hacer. He seguido la NFL durante unos 10 años y me encanta, así que me encantaría intentarlo", detalló el goleador. Ha quedado claro durante sus muchos años como futbolista que posee un gran golpeo.

Eso sí, tiene claro que no será llegar y a la primera triunfar: "Sé que requerirá de mucho entrenamiento, mucho trabajo duro. Pero definitivamente es algo que me encantaría hacer".

Tom Brady, su referente

Kane se ha declarado fan incondicional de Tom Brady: "Empecé a verle por YouTube. Los dos recorrimos un camino similar en el que tuvimos dudas cuando éramos más jóvenes. No éramos los mejores atletas de niños...".

"Tom Brady para mí ha sido una gran inspiración. Mucha gente pensaba que no era tan bueno, y que ni siquiera llegaría a la NFL... y se ha convertido en el mejor de todos", dijo.

En medio de los rumores sobre el Real Madrid

Ante la posible marcha de Karim Benzema al fútbol de Arabia Saudí, Harry Kane aparece en las quinielas como uno de sus posibles sustitutos en la delantera del Real Madrid. Eso sí, el delantero británico no descarta su sueño de jugar después en la NFL de Estados Unidos.