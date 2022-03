Una grada colapsó durante un partido de fútbol en la India. Las imágenes dan miedo. Cayó la grada... y uno de los postes de la luz donde se encontraban varios miles de personas.

En total, según las autoridades locales de la región de Malappuram de Kerala, más de 200 personas resultaron heridas. Entre ellas seis de gravedad, que se encuentran hospitalizadas.

El jefe de la policía local explicó lo sucedido: "Había un hacinamiento enorme. La grada solo podía albergar a 3.500 personas como máximo, pero se cree que casi 8.000 personas acudieron a ver el partido".

La policía ha presentado una denuncia contra los organizadores por "poner en peligro la seguridad pública" y se espera que en los próximos días se lleven a cabo las primeras detenciones.

Hasta la fecha no se ha reportado ningún fallecido, aunque no se descarta teniendo en cuenta el número de heridos de gravedad.

More than 200 people were injured, five were seriously injured in the collapse of the stands at a football match in India. pic.twitter.com/AqU0lfjoo4