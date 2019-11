En 'El Chiringuito' hablaron sobre la convulsa situación que vive España después de las elecciones del 10 de noviembre. El 'Loco' Gatti quiso dejar su peculiar análisis de la política española, desvelando a qué político votó.

"Me cae bien Sánchez, su presencia me cae bien", cuenta Gatti, que da su peculiar solución para desbloquear la situación política en España. "No hay presidente en España, ¿no? ¡Qué pongan a Florentino de presidente, que lo arregla todo!", opina Gatti.

Gatti, Petón, Inda, Duro y Pedrerol comenzaron entonces un debate político en el plató de 'El Chiringuito'. "Sánchez me gusta por presencia, ahora me enteré que es de izquierdas... Me gusta porque tiene personalidad", explica Gatti.