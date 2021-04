Desde que saltara la noticia de la creación de la Superliga europea no han dejado de salir reacciones que avalan o critican la misma. Uno de los discursos que más se ha aplaudido hasta el momento ha sido el de Gary Neville, legendario exfutbolista del Manchester United y ahora comentarista de 'Sky Sports'.

En la citada cadena, el inglés expuso sus argumentos para negarse categóricamente a la creación de la competición, explicando que la motivación es la "avaricia" y que los aficionados quedarían "desprotegidos ante ella".

"Soy fan del United y lo he sido durante los últimos 40 años de mi vida pero estoy asqueado. Con quien estoy más asqueado es con el United y con el Liverpool", inició Neville.

"El Liverpool se vende el 'nunca caminarás solo'. El United, con más de 100 años, nació gracias a trabajadores de la zona y querer romper para irse a una liga es una absoluta desgracia", prosiguió.

Seguidamente, pidió quitarles el "poder" a los gigantes de las islas: "Honestamente, tenemos que quitarle el poder a los grandes clubes de este país incluido el Manchester United. Llevamos pidiendo en los últimos 12 meses que un regulador independiente compruebe los cheques y balances económicos para que esto acabe. Es pura avaricia. Son impostores, no son nadie. Los dueños del United, Liverpool, Chelsea y City no tienen nada que hacer con el fútbol de este país".

"Son más de 100 años de historia en este país de aficionados que han vivido y amado estos equipos y necesitan ser protegidos. Los fans necesitan protección", añadió.

A su vez, remarcó la importancia de 'ganarse el puesto' en este tipo de competiciones. "Yo me he beneficiado mucho del fútbol. He ganado dinero con el fútbol, he hecho inversiones con el fútbol, no estoy en contra del dinero en el fútbol, pero los principios y la ética de una competición justa y los derechos para jugar a este juego para que el Leicester gane la Premier y vaya a la Champions League. ¡El United ni está en la Champions!, ¡el Arsenal tampoco! Lo hemos visto antes que es un equipo de ruinas. El Tottenham tampoco está en la Champions y, ¿le van a dar el derecho a estar? Son una auténtica broma".

"Sinceramente, ha llegado el momento de un regulador independiente para impedir que estos equipos tengan el poder, ¡ya está bien! La motivación es la avaricia. Igual alguna reacción emocional. Quitarle todos los puntos, ponerlos últimos en la clasificación y quitarles el dinero", señaló.

Para finalizar, Neville tachó la idea de un acto "criminal": En serio, esto es muy grave, es criminal. Es un acto criminal contra los seguidores de fútbol de este país. No se confundan, este es el deporte más grande del mundo. El deporte más grande en este país y es un acto criminal contra los seguidores. Así de simple. ¡Quítales los puntos, quítales el dinero y castígalos!