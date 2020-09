El futuro de Gareth Bale en el Real Madrid lleva un interrogante permanente desde la final de Kiev en 2018. A pesar de ser la estrella frente a Liverpool con dos goles, el galés quedó descontento con Zinedine Zidane por su suplencia.

Tras la marcha de Cristiano Ronaldo, se antojaba como clave el papel de Bale en el club dada su experiencia, características y trayectoria. Sin embargo, Gareth no cumplió con las expectativas depositadas en él y ya se comenzó a elucubrar con su salida.

En pasado mercado estival de fichajes, Bale estuvo muy cerca de marcharse a China, pero finalmente el Madrid recogió cable al ver que no llegarían millones desde Asia a cambio del traspaso del galés.

Tras ello, la temporada del '11' en la capital de España ha sido, cuando menos, discreta. Lesiones, polémicas con el golf, peticiones expresas de no viajar con el equipo...

Es por ello que el Madrid quiere desprenderse de Bale, pero no a cualquier precio. El propio jugador dijo hace unas semanas que el club "no ponía las cosas fáciles", pero también es cierto que Gareth no está dispuesto a rebajar sus pretensiones económicas para salir de LaLiga.

La novedad en el caso es que, como contó Josep Pedrerol en 'El Chiringuito', hasta hace pocos días, Gareth Bale no se planteba marcharse del Real Madrid. Sin embargo, ahora, y por primera vez, el galés se plantea marcharse del Madrid y el club ve "la puerta abierta" a la salida de Bale.

El problema es que no hay un club que pueda hacer una oferta económica por Gareth Bale, pero hay otras formas de pagar en concepto de variables, tal y como expuso Pedrerol en el programa.

El futbolista sabe que no cuenta para el Zidane, y así se lo hizo saber el técnico galo al jugador y a Florentino Pérez, según explicó Eduardo Inda: "Zidane le dijo al jugador y al presidente, textualmente, que no iba a jugar en toda la temporada".

El Real Madrid sabe que será difícil sacar rédito a la venta de Bale, pero su salida es cierto que oxigenaría la masa salarial de la plantilla. El galés no está dispuesto a perder dinero para salir, y el club no quiere dejarle ir gratis, y menos teniendo que abonar parte de la ficha. Todo hace apuntar que el 'culebrón Bale' nos acompañará en los 20 días que restan de mercado de fichajes.