El futbolista Aday Benítez ha desvelado que en el año 2017, cuando militaba en el Girona, le ofrecieron 50.000 euros por dejarse perder. Y esa declaración ha provocado la denuncia de LaLiga ante el Centro Nacional Policial por la Integridad en el Deporte y las Apuestas.

En el programa 'El Bar de Sique' el futbolista ha hablado de los "maletines" en el fútbol: "Tú sabes perfectamente que en el fútbol ha habido maletines, ha habido primas por detrás. A mí personalmente me han ofrecido, que nunca he aceptado".

"Era absurdo aceptar porque ese año ascendíamos a Primera División, nos quedaba un partido de Liga. Y yo no iba a manchar toda la temporada por un partido de Liga, era absurdo aceptar. Pero que me lo ofrecieron...", ha contado Benítez.

Y ha contado cómo le contactaron: "Hablan con un jugador y este jugador hace de enlace dentro del vestuario. Sólo tienes que coger a tres, con que compres a un portero, un central y el delantero, lo tienes medio hecho. Pero no puedes comprar sólo a tres jugadores, evidentemente...".

"Luego he vivido situaciones también en otro club, en Tenerife, una situación también que no puedo corroborarla porque yo no estaba dentro de esos jugadores, pero el último partido de Liga nosotros no teníamos opciones de entrar en playoff, el Sporting sí, íbamos a jugar los jugadores que veníamos no jugando y al final terminaron jugando los que jugaban habitualmente. Y perdimos 3-1 con goles... pero no lo puedo corroborar, nunca lo puedo corroborar porque yo no estaba", cuenta el jugador.

El comunicado de LaLiga

LaLiga ha anunciado presenta una denuncia ante el Centro Nacional Policial por la Integridad en el Deporte y las Apuestas: "El área de Integridad y Seguridad de LaLiga tiene como uno de sus objetivos la prevención, la detección y la denuncia de cualquier conducta que infrinja el 'juego limpio' y pueda adulterar la competición".

"La predeterminación de resultados es delito, así como acreditar la sola intención de propuesta de amaño", sentencia la nota.