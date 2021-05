El fútbol español está completamente consternado tras la noticia del fallecimiento de Francesc Arnau, director deportivo del Real Oviedo y exportero del Barcelona y del Málaga. El arquero, de 46 años, ha fallecido de manera repentina a los 46 años.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, reaccionó en redes sociales a la trágica muerte del jugador, formado en la cantera del club culé.

"Mis condolencias a la familia, amigos y a todos los compañeros de nuestro exjugador Francesc Arnau", reza el comunicado de Laporta.

El Espanyol también ha mostrado su dolor por el fallecimiento del exportero del Barcelona: "Nuestro más sincero pésame en estos difíciles momentos".

Y es que la muerte de Arnau ha dejado roto al fútbol español. "Nos ha dejado demasiado joven", dice el Málaga, club en el que firmó los mejores años de su carrera deportiva.

LaLiga, por su parte, tildó a Arnau de "histórico portero". "Lamentamos el fallecimiento de Francesc Arnau y mandamos su apoyo a familiares y amigos".

Equipos como el Villarreal, el Zaragoza, el Sporting y el Real Madrid, que ha emitido un comunicado oficial en su web, se han sumado al luto por el arquero.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Francesc Arnau, director deportivo del Real Oviedo y exjugador del F. C. Barcelona y del Málaga C. F", expuso el club blanco.

Además, el partido que enfrentaba al Oviedo, equipo del que era director deportivo, y el Mirandés ha sido aplazado al lunes.