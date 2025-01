Fuego en el estadio del Manchester City antes del partido ante el Brujas

Tremendo susto el que se ha dado en los aledaños del Etihad Stadium durante las horas previas al Manchester City - Brujas de Champions League.

Un puesto de merchandising ha comenzado a arder vorazmente y los servicios de emergencias han tenido que intervenir para sofocar el incendio.

Afortunadamente no se han tenido que lamentar heridos y el partido se disputará sin problemas, tal y como ha informado el conjunto inglés en un comunicado.

"El Manchester City FC puede confirmar que se ha producido un incendio en uno de los quioscos de mercancía del exterior, situado cerca de la entrada a la Colin Bell West Stand. Los servicios de emergencia están presentes en el lugar y el fuego ya ha sido extinguido", explica el cuadro 'cityzen'.

"La seguridad de todos los asistentes al partido de esta noche es nuestra máxima prioridad y, por lo tanto, todos los eventos planificados para la recepción en la tribuna oeste se han cancelado, incluido el evento de bienvenida para los nuevos jugadores y la llegada del primer equipo", añade el texto.

Los de Pep Guardiola se juegan este miércoles su supervivencia en Champions League. Antes del partido, el City se encuentra eliminado y deberá ganar a los belgas para pasar al 'playoff'.

A fire has broken out directly outside the Etihad Stadium tonight.

🎥 @JamAntonioTVpic.twitter.com/mXKjnvkV7x