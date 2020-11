Mientras se siguen esclareciendo las causas que derivaron en el paro cardiorrespiratorio que se llevó la vida de Diego Armando Maradona el pasado 25 de noviembre a los 60 años de edad, están saliendo a la luz los últimos compases de la vida del 'Pelusa'.

Qué había en su cuarto, su última imagen... y su último audio. El diario 'Olé' ha publicado el último mensaje de voz que envió Maradona. El '10' se dirigió a Mario Baudry, pareja de su exnovia y jefe de gabinete de Sergio Berni, ministro de Seguridad de Buenos Aires.

Baudry mantiene una relación con Verónica Ojeda, madre de uno de los hijos 'del Diego', Diego Fernando. Consciente de la situación, y siendo el más pequeño de su descendencia, Maradona le envió un audio a Baudry pidiéndole que cuidase de su "ángel".

"Hola Mario, habla Diego. Yo sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos", comenzó hablando el campeón del mundo en México 1986.

"Me cuidás a mi ángel, que no tiene parangón con nada. Tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana", zanjó un Diego preocupado por su hijo.

A la vez que ha salido a la luz el audio, la investigación de la muerte del '10' apunta sobre su médico personal, Leopoldo Luque, que ha sido acusado de "homicidio culposo", por lo que este domingo compareció ante los medios de comunicación para explicar lo ocurrido.