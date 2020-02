Desde su vuelta al Deportivo, Fernando Vázquez ha decidido hablar sin tapujos, sin filtros. El técnico deja claro que se siente identificado con Bordalás, entrenador del Getafe, del que destaca que "no predica nada"... al contrario que Setién.

En una entrevista a 'La Voz de Galicia', cree que el equipo madrileño planteó "un juego combinativo, jugando en campo contrario" contra el Barcelona.

"Setién lo predica. Bordalás no predica nada. Juega como le sale del papo. Aquel equipo que dicen que da patadas, que defiende no sé qué... Es un desprecio absurdo", opina.

"Él no tiene problema en decir que es defensivo, pero va al Camp Nou y le dice que con ese estilo va y está en su campo. Perdió el partido porque no tiene a Messi y alguno más. Bordalás no entrena para gustarse. Él no entrena para ya sé que soy, mi equipo es que no sé qué... Él entrena dentro de unas posibilidades estratégicas, valorando su fuerza, la de los demás. Él es entrenador de verdad", afirma Vázquez.