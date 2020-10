Durante la tarde del martes, la Federación Portuguesa de Fútbol informó del positivo por coronavirus de su estrella, Cristiano Ronaldo, aislado en una habitación durante la concentración con Portugal.

Y el seleccionador portugués, Fernando Santos, no entiende la situación. Asegura que "no ha sido aquí donde le ha atacado el virus", refiriéndose a la concentración. "Desde el pasado lunes estamos totalmente confinados aquí. Entramos, nos hicieron test y no ha entrado nadie más. En la primera concentración no tuvimos problemas, pero aquí pasó algo y no fue por no cumplir las reglas", afirmó.

"Cualquier jugador que se ausente por la coronavirus es una baja de peso, la de Ronaldo tal vez mayor", señaló Santos. Portugal, que el pasado día 7 se enfrentó a España en un amistoso y el domingo otro con Francia, esta vez en la Liga de Naciones, se enfrentará este miércoles a Suecia.

Tras saltar la noticia del positivo de Cristiano, saltaron todas las alarmas en la Juventus. El delantero se perderá el inicio de la Champions League el próximo martes 20 de octubre ante el Dinamo de Kiev.

Pero la principal fecha llega una semana después. El cuadro alemán se verá las caras ante el FC Barcelona. Todo un Leo Messi - Cristiano Ronaldo, que incluso se podría perder el delantero luso. En la Juventus cruzan los dedos para volver a ver a su estrella en el terreno de juego cuanto antes.