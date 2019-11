Pocas historias de superación hay en el mundo de fútbol como la de Fernando Cáceres. El que fuera futbolista de Valencia, Celta, Zaragoza, Córdoba, River o Boca, entre otros, recibió un disparo en la cabeza en 2009 cuando intentaron asaltarle.

Ese incidente le dejó postrado en una silla de ruedas, sufriendo además múltiples fracturas en el cráneo. Ahora, Cáceres ha reaparecido en el popular concurso '¿Quién quiere ser millonario?', dejando un mensaje que ha emocionado a muchos.

"Nunca dije ¿por qué a mí?. ¿Por qué no? Me puede tocar y me tocó. No siento nada contra esa persona -su asaltante-. Sinceramente, deseo que pueda vivir lo mejor posible. Los conocí a los chicos y el mayor tenía 16 cuando sucedió eso, pero no hay tiempo para el rencor. Necesito que estén bien ellos en su vida y para lo que busquen. No estoy para juzgar a nadie", afirmó.

Hace escasos días, pudo levantarse por primera vez de la silla de ruedas y dar sus primeros pasos, algo que se decidió a hacer en cuanto le dijeron que no podría andar de nuevo: "Me dije de acá salgo y lo hice solo".

"Los médicos me habían dicho que no iba a caminar, que iba a ser un vegetal, que no iba a hablar ni pensar ni nada. Prácticamente ni iba a vivir. Pero salí adelante por la constancia de querer seguir viviendo y querer seguir haciendo las cosas bien. Sino no vivo. Para amargarle la vida a los demás y amargarme yo, no tengo tiempo. Tengo 50 años y no sé cuándo voy va terminar, pero de aquí hasta que me muera voy a vivir bien", asegura.

En el concurso, ganó 180.000 pesos, dinero que sería destinado a su club, el Fernando Cáceres Fútbol Club. "Estamos compitiendo en la Liga Luján y necesitan materiales y ropa. Después tengo un sueño que es fundar una escuela de fútbol con pensión, que no sea solo para los chicos de Buenos Aires sino también para los del interior", confiesa.