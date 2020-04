El Celta no está teniendo éxito con sus jugadores con el 'quédate en casa'. Después de Pione Sisto, que cogió su coche junto a su hermana para irse a Dinamarca, ahora ha sido Fedor Smolov el que se ha ido a Rusia sin tener el permiso del club vigués, según Radio Galega.

El atacante ruso, eso sí, ha tenido una actitud bastante diferente al de su compañero danés, ya que él al menos sí pidió permiso para marcharse a su país mientras que Sisto informó de que se había ido cuando ya se había ido.

Smolov alegó para marcharse un "asunto personal", justo en las fechas en las que cumple años la nieta de Boris Yeltsin, expresidente ruso. Maria Yumasheva es la prometida del jugador, y este mes de abril hace 18 primaveras.

El delantero no se va a librar de una buena multa por saltarse el regimen interno del club celeste, que no dio permiso al ruso al no tener el OK de LaLiga para el viaje a Rusia.

Smolov es el segundo que se marcha de Vigo tras Pione Sisto. El jugador danés, díscolo como pocos, cogió el coche y se fue a Dinamarca con su hermana sin avisar a nadie.

Sisto tomó la decisión de marcharse en cuanto el gobierno decidió ampliar por otros 15 días el estado de alarma.