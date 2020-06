Fafa Picault, actual jugador del FC Dallas, vivió el racismo en el fútbol de primera mano. Según cuenta el jugador en su Facebook, en su etapa en el Cagliari italiano, cuando tenía 16 años, sufrió un grave episodio racista con su entrenador en el equipo de reservas.

"Fue de las peores personas que he conocido. Diariamente me llamaba mono, y me decía que debía volver a la jungla en África", dice.

Además, cuenta el motivo que le dio su entrenador para afrontar su fichaje: "Te trajimos aquí para correr', me dijo. Me contaba que los jugadores negros no tenemos técnica y que solo somos rápidos. Que me pusiera a correr".

"Tienes que hacerlo porque eres negro', eso diría este entrenador si yo le dijera a un chico más joven que hiciera algo. Me decía cualquier cosa que fuera desagradable", afirma.

El racismo fue más allá, y es que Picault dice que incluso llegó a agredirle: "A veces había pegatinas con un mono en mi taquilla, y me peleaba unas dos veces por semana a puñetazos".

Sin duda, el racismo está muy presente en el mundo del deporte. El homicidio de George Floyd a manos de un policía ha desatado una ola enorme de protestas, en la que muchos deportistas, sobre todo jugadores de la NBA, están participando de forma activa.

