El fabuloso 'recorte' de Dani Olmo en la victoria del Barça ante Las Palmas

El Barça no podía con Las Palmas, pero apareció Dani Olmo. El de Terrassa no solo marcó el gol del triunfo con un movimiento sensacional si no que fue el motivo de que su equipo encontrara la manera de hacerle daño al sólido sistema defensivo del cuadro local.

Reversos, regates, pases filtrados, Olmo cambió por completo al Barça, eso sí, con la ayuda de Lamine Yamal que, tras firmar una discreta primera parte, se enchufó en la segunda para asistir al ex del Leipzig. Ambos desatascaron un partido que se estaba complicando para los de Hansi Flick.

Entre otras cosas, por el brillante planteamiento defensivo que había ideado Diego Martínez. La Unión Deportiva le concedió al Barcelona el control del balón pero la actuación defensiva de los canariones frustró mucho a los blaugrana a la hora de generar peligro. A pesar de la derrota, los locales firmaron un partido muy completo.

Ferran Torres hizo el segundo tras batir a Cillessen con una gran disparo en el descuento. Ante hubo cierta polémica en una jugada en la que Las Palmas reclamó penalti por una mano de Eric García. Es cierto que el balón golpeó en el brazo del defensor azulgrana pero la jugada quedó invalidad por fuera de juego previo de Álex Suárez.

El Barça mantiene el liderato gracias una nueva victoria por la mínima dejando el dato de que es la primera vez en La Liga en la que el equipo de Hansi Flick deja la portería a cero en dos jornadas consecutivas. Los blaugranas se alejan un punto del Atlético de Madrid y tres del Real Madrid a la espera de lo que hagan los blancos este domingo frente al Girona.