Fabián recibe el alta hospitalaria tras estar tres días ingresado por gripe A

Fabián Ruiz, centrocampista internacional español del Nápoles, recibió el alta hospitalaria con una gran mejoría de la gripe A que le ha apartado de la convocatoria de España para los dos primeros partidos de la fase de clasificación de la Eurocopa 2020.

Fabián ingresó el lunes en el Hospital Sanitas La Moraleja tras presentarse a la concentración de la selección española con un cuadro de fiebre alta y problemas respiratorios.

Bajo la supervisión de los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el jugador ha permanecido ingresado hasta mostrar una mejoría que le permite regresar hoy a su domicilio en Nápoles.

Los servicios médicos de la selección española y del Nápoles han estado en todo momento en contacto, con informes médicos sobre la evolución de la gripe A que provocó que Fabián fuese desconvocado y su lugar lo ocupase Saúl Ñíguez.

The #YouFirstTeam is always there when our players need it 🤝 This time @FabianRP52 couldn’t make it with the @SeFutbol but we wish him a speedy and full recovery 💪🏼😁 We can’t wait to see you playing again ⚽️⚽️ pic.twitter.com/rZALD5pL0M