Thomas Beattie, exfutbolista inglés, ha salido del armario declarando que es homosexual. Lo ha hecho con una imagen acompañada de un texto en su Instagram: "Es hora de compartir algo muy personal para mí".

Beattie es el cuarto futbolista o exfutbolista que se declara gay. El primero fue Justin Fashani allá por el año 1990. Después fueron el alemán Thomas Hitzlsperger y el nortemaericano Robbie Rogers.

"Nunca pensé en salir del armario mientras era jugador. Sentía que tenía que sacrificar uno de las dos partes de mi: quien soy, o el deporte que he amado toda mi vida. Usaba el fútbol como una válvula de escape y me salvó en muchos aspectos hasta el punto en el que alcancé cierta madurez personal. Es un proceso nuevo que me va a llevar tiempo. Como atleta, nadie te ayuda a hablar algo así, es por eso que quería compartir mi historia", escribe en su cuenta de Instagram.

El británico, canterano del Hull City, ha desarrollado toda su carrera en las ligas de Estados Unidos y Canadá. Asimismo también militó en la liga de Singapur.

Un tema tabú

La homosexualidad en el fútbol parece un tema tabú. Son cuatro sólo los futbolistas o exfutbolistas que se han declarado homosexuales de manera pública. Unas palabras de Toni Kroos en la revista 'GQ' provocaron el debate a cerca de este tema.

El centrocampista del Real Madrid aseguró que "no sabía" si aconsejar o no a un futbolista "que se declarara homosexual". "En el campo se usan ciertas palabras y no puedo asegurar que no fuera insultado o menospreciado", se explicó.

Sin embargo, el alemán sí cree que en caso de que un futbolista diera el paso, recibiría todo tipo de apoyos de sus compañeros: "Todos deberían vivir eso en libertad. En caso de hacerlo, el futbolista recibiría muchos apoyos, pero cada uno debe decidir por sí mismo".

La "responsabilidad" de ser el primero

El capitán del Watford, Troy Deeney, remarcó en una entrevista que los futbolistas no se declaran públicamente homosexuales porque "están preocupados por tener que cargar con la responsabilidad de ser el primero".

"Me atrevo a decir que probablemente hay un gay o un bisexual en cada equipo de fútbol", continuó. "Siento que debe ser una carga muy pesada. Pero en cuanto lo haga uno, muchos lo seguirán", indicó.