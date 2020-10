Mikel Arteta dejó fuera de la lista de la Premier League a Mesut Özil y muchas personalidades del mundo del fútbol siguen sin entenderlo. El alemán ha recibido decenas de elogios en los últimos días.

El último ha sido su excompañero Laurent Koscielny, que ha hablado en 'L'Equipe' sobre la sorprendente situación del exfutbolista del Real Madrid. "Es un fenómeno. Encuentra pases donde nadie ve, es un maestro . Puede hacer pases increíbles durante un partido", ha señalado.

Y, además, ha querido salir al paso para defenderle como compañero: "Es muy buena persona, se lleva bien con todos los compañeros de equipo. Dio mucho a los niños enfermos, es una persona generosa con quien me llevo muy bien".

"Probablemente hay un problema con el club desde el año pasado, espero que ambas partes encuentren un acuerdo que funcione para los dos. Es un competidor, espero volver a verlo pronto en el campo, en el Arsenal o cualquier otro lugar. Es un verdadero talento", sentencia.

Habla su representante

Erkut Sogut, representante de Özil, también ha hablado de la decisión del técnico 'gunner' en una entrevista a 'ESPN': "Arteta no jugó nada en sus dos últimos años, pero lo inscribieron porque tenía contrato. Arsene Wenger le sacó los últimos dos minutos de su último partido sólo para darle un buen final. Mirad cómo Arteta fue tratado en sus últimos dos años y cómo Mesut está siendo tratado ahora".

"¿Por qué dejas a un jugador en el banquillo dos veces durante 90 minutos si no está en forma o comprometido? He hablado con técnicos a quien al menos con cinco compañeros le dicen que Mesut está entrenando bien. Ellos dicen que Mesut es uno de los mejores jugadores y no entienden por qué se queda fuera. ¿Cuáles son las razones futbolísticas?", finalizó.