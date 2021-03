La salida de Ronaldo Nazario del FC Barcelona hace ya casi 24 años aún escuece a parte de la parroquia azulgrana. Uno de los mejores delanteros centro de la historia -sino el mejor- abandonó 'Can Barça' por la puerta de atrás para recalar en el Inter de Milán antes de fichar por el eterno rival, el Real Madrid.

Para un documental de 'Sky Sport ', Giovanni Branchini, representante del '9' en 1997, ha explicado cómo se desarrolló la salida del brasileño de la Ciudad Condal, y sobre todo por qué cuando todo parecía encaminado a la renovación.

"Fueron varios días de negociación, también estaba el abogado del Barcelona y el vicepresidente Gaspart. La diferencia es que subestimaron fue la cláusula (cuatro mil millones de las antiguas pesetas), que en cambio fue decisiva. Una noche 'secuestramos' a Ronaldo del hotel de Barcelona y fuimos a la casa de mi socio Carlo Pallavicino. Tuvimos una reunión en la que si el Barcelona nos hubiera presentado un contrato limpio lo habríamos firmado", comenta Branchini.

Seguidamente, el agente afirma que no había problema con el club para sellar la renovación, pero que sí había otros equipos interesados en hacerse con los servicios de Ronaldo.

"Si no es así, ¿qué hacemos? Había un pequeño dossier con equipos como Lazio, Inter y Glasgow Rangers. No teníamos nada en contra de la renovación con el Barcelona, pero no queríamos contratos de imagen y situaciones complicadas. Si quieres que un canal de televisión pague parte del contrato, está bien, siempre y cuando nos pagues los impuestos. No queríamos transitar por un camino que pusiera en peligro el futuro del jugador más importante del mundo. Tenía que meterse en peleas que no le preocupaban", añade el representante.

De hecho, llegó a haber acuerdo con el Barça, pero el club anunció unos términos distintos a los que se habían acordado en la reunión con Ronaldo y Branchini.

"Nos dimos la mano con los entrenadores del Barcelona, pedí permiso para hacer una llamada telefónica y llamé a Moratti diciéndole que hemos encontrado el acuerdo con el Barça. Hay una rueda de prensa donde el Barcelona anuncia el acuerdo, pero lamentablemente las cosas que habíamos dicho no correspondían", explica.

Una vez que se supo la verdad, el agente explotó: "Al principio pensé que era un malentendido, luego perdí los estribos. Me parecía algo que no estaba ni en el cielo ni en la tierra. Miré a los socios y les dije: 'Caballeros, nos vamos. Ante este insulto a nuestra inteligencia no hay razón para exponer a Ronaldo a esta humillación'".

Finalmente, Ronaldo aterrizó en Milán para fichar por el Inter, club en el que se erigió como uno de los mejores jugadores de la historia a pesar de sus trágicas lesiones.