Las derrotas de Real Madrid y FC Barcelona esta jornada han conllevado múltiples críticas a jugadores y entrenadores dado el poco nivel que anbos conjuntos mostraron sobre el terreno de juego.

En 'El Chiringuito', tras analizar la debacle del cuadro de Zinedine Zidane frente al Cádiz, se puso en debate el estado físico del Barça y la influencia de Ronald Koeman en el juego de los azulgranas.

Edu Aguirre cargó duramente contra los contertulios por el 'miedo' que tienen a criticar al argentino cuando su fútbol no es al que nos tiene acostumbrados.

"A Messi le tenéis miedo, no os atreveis a criticarle. Messi perdió 17 balones, iba andando. Leo ha marcado dos goles en seis partidos, y los dos de penalti. Messi, en los últimos 27 partidos, ha marcado cuatro goles", explicó Edu Aguirre, dando una demoledora estadística en la que no tuvo en cuenta penaltis y jugadas a balón parado.

Rápidamente, y visiblemente enfadado, Jorge D'Alessandro replicó al periodista incidiendo en el estilo del Barça, no en el papel del '10': "Este Barcelona no me gusta, no es fiable. Su estructura de juego es infantil y de colegio. Messi está aburrido y no encuentra el sitio".

"Messi deambula en el más absoluto ostracismo. Este Barça es absolutamente inocente. Este 4-2-3-1 termina con una serie de cambios que derivan en un equipo de plazuela, jugando con Braithwaite y Trincao arriba. Un auténtico disparate", añadió el argentino de manera contundente.

Por último, y apuntando de nuevo hacia el técnico neerlandés, D'Alessandro se realizó una serie de preguntas retóricas: "¿Qué es lo innegociable de Koeman?, ¿el caos? Messi sin sitio, Griezmann desaparecido y Dembélé que juega su partido...".