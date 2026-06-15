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Techo retráctil y videomarcador 360

El estadio futurista en el que España debuta en el Mundial

El hogar de los Atlanta Falcons tiene techo retráctil, videomarcador 360º y césped natural recién plantado para este mundial.

estadio

España debuta contra Cabo Verde y contra el terrible calor de Atlanta en un estadio vanguardista. Es el estadio más futurista de este mundial, el Mercedes Benz Stadium con capacidad para 73.000 espectadores.

Techo retráctil, videomarcador 360º y césped natural recién puesto. Es el estadio de los Atlanta Falcons, de la NFL.

Un gigante de acero de 1.400 millones de euros en el que España arranca el mundial en la tarde de este lunes contra Cabo Verde.

Un partido en el que Lamine Yamal sí jugará a pesar de llegar de una lesión. Según ha contado Juanfe Sanz, será suplente esta tarde.

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