La situación que imaginaba Joan Laporta cuando aterrizó en la presidencia del FC Barcelona hace ya medio año es bien distinta a la que tiene ante sí ahora: una deuda superior a los 1.300 millones de euros, patrimonio neto negativo, el Camp Nou en ruinas...

El presidente culé, dos días después de que el CEO del club explicase los resultados, ha pasado por los micrófonos de 'Rac1' para hacer su valoración de los mismos y para tocar dos puntos, entre otros, interesantes para el aficionado azulgrana: Leo Messi y Neymar.

Sobre el argentino, Laporta ha señalado que el deseo porque se quedara en el club era mutuo: "Con Messi no me enfado porque lo aprecio. Pero cuando vemos que no podrá ser hay una cierta decepción por ambas partes. Sé que tenían un deseo enorme de quedarse, pero mucha presión por la oferta que tenían. ¿Fichar a Romero? No entraré en los pequeños detalles. Preservaré la memoria de Messi como es".

"Todo indica que ya tenía la oferta del PSG. Todo el mundo sabía que tenía una oferta muy potente. Sabíamos que por la parte de Messi que tenían una muy buena oferta. En ningún momento pienso en dar marcha atrás. Pienso que estoy haciendo lo mejor para el Barça. Nadie puede poner en riesgo la institución", ha añadido, destacando que el club está por encima de cualquier jugador.

Seguidamente, Laporta ha reconocido que llegó a creer que Messi podría jugar gratis en el Barça: "Sí tuve la esperanza es que a última hora es que Messi dijera que jugaría gratis. Eso me hubiera gustado y me hubiera convencido. Entiendo que la Liga lo hubiera aceptado. Pero no se lo podemos pedir a un jugador de su nivel. Lo pensé porque lo conozco, subió conmigo al primer equipo, ayudé mucho a su familia... Él sabía que cuando recuperaríamos la economía se le correspondería...".

A su vez, ha señalado que la deuda con el rosarino es mínima, aunque aún quedan unos flecos por cerrar: "No tenemos deuda. Quizás quedan algunos conceptos pero lo pagaremos según lo pactado".

Paralelamente, el dirigente culé se ha referido a un exjugador del club que ha estado ya en varias ocasiones cerca de regresar a la Ciudad Condal: Neymar. Laporta ha explicado que se barajó su fichaje el pasado verano, pero que con las cuentas de ahora en la mano que no se consumase fue "buena noticia".

"No teníamos la Due Diligence y los números de la Gestora. Creíamos que teníamos margen. Lo intentamos pero lo que nos dijeron de Ney no fue cierto. Nos dijeron que él continuaría y después lo convencieron. No me decepcionó porque esto es el fútbol. Se lo lleva el que hace la mejor oferta. Neymar hubiera podido generar muchos ingresos. Es un jugador referencia. El resultado de no ficharlo ha sido bueno", ha zanjado Joan.