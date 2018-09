La España de Luis Enrique debuta con victoria ante Inglaterra en Wembley

El Mundial ya ha quedado atrás. La era Luis Enrique ha empezado y lo ha hecho de la mejor forma posible. Con victoria, y también dejando claro que el estilo, el de la posesión infinita y el pase raso, va rumbo de evolución. La Selección se impuso a Inglaterra en Wembley por 1-2 en un duelo en el que la mano de Lucho ya se dejó notar.

En un partido que la Selección comenzó perdiendo cuando Rashford puso el cuero en las mallas de De Gea. Gran pase de Kane, filtrado entre la aun mejorable zaga española, y el del Manchester United no perdonó con un remate a bocajarro ante su compañero de equipo. Sin embargo, España reaccionó... de la mano de un jugador que tuvo cero minutos en Rusia con Fernando Hierro en el banquillo.

A saber qué se le pasaría al malagueño por la cabeza cuando vio el show de Saúl en el mediocampo. El 8 de España hizo de todo y todo lo que hizo fue bueno. Corrió, presionó y combinó. Lo hizo con criterio y poniendo ese plus de garra que tanto se echó en falta en el Mundial. Y, como en el Atlético, marcó. Puso el empate a los dos minutos del tanto de Rashford dejando helado a un Wembley que apenas tuvo tiempo de celebrar nada.

España carburaba. Presionaba bien, arriba y de forma ordenada. Y con balón había un plus de energía y de movimiento. Había ritmo, y la mirada fija en la portería de Pickford. Rodrigo, perfecto, se tiraba a banda para crear espacios. Al igual que Aspas, y un Isco que se encargaba de llevar la manija ofensiva. La puso Thiago de falta, y con Saúl despistando a todos, el '9' del Valencia llegó para batir de nuevo al meta inglés a la media hora de partido.

Todo en orden para los chicos de Luis Enrique, que no solo ganaban sino que también dominaban. De Gea dio una nueva alegría, con un paradón a Rashford que demostró por qué David está considerado como uno de los mejores del mundo. No fue la única opción que tuvo clara Inglaterra para marcar, pues en el segundo acto los ingleses estuvieron cerca de un empate que no terminó de llegar... pero que bien cerca estuvo.

Porque la Selección puso el modo 'contragolpe', esperando su turno. No llegó, y Wellbeck puso el balón en las redes en una acción invalidada. Quedan pues piezas por ajustar, pero está claro que esta España quiere jugar a algo diferente que sorprenda a unos rivales que se conocen de sobra el libro de la posesión. Remontando en una gran primera parte y sufriendo al final de la segunda, así llegó la victoria.

La primera victoria de la era Luis Enrique. En Wembley, en un escenario mítico que Lucho sin duda va a recordar. Debut y triunfo en la UEFA Nations League ante Inglaterra. Ante un combinado que fue cuarto en el Mundial de Rusia.