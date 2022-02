Al filo de la medianoche del domingo, el Ajax de Ámsterdam publicó un comunicado que agitó el panorama futbolístico europeo. Marc Overmars, exjugador del conjunto 'ajacied' y del FC Barcelona, era oficialmente cesado como director deportivo del club.

¿El motivo? Haber acosado a varias compañeras de trabajo mediante "mensajes inapropiados" que la entidad descubrió la semana pasada.

Tras salir a la luz el comunicado, Overmars ha admitido lo ocurrido y ha pedido respeto para su entorno: "Estoy avergonzado. La semana pasada me enfrenté a informes sobre mi comportamiento y cómo los demás lo vieron. Desafortunadamente, no me di cuenta de que había cruzado los límites, pero lo acabé entendiendo estos días y sentí una enorme presión. Ofrezco mis disculpas. Especialmente para alguien en mi puesto, este comportamiento no se puede justificar, ahora lo veo también".

"Pero es demasiado tarde. No veo otra opción que parar en el Ajax. Esto también tiene un gran impacto en mi situación privada. Por eso les pido a todos que me dejen a mí y a mi familia en paz", ha añadido.

Leen Meijaard, presidente de la junta de supervisión, ha calificado de "dramática" la situación que tuvieron que soportar las mujeres acosadas.

"Esta es una situación dramática para todos los que están involucrados en esto de cualquier manera. Es dramático para las mujeres que tuvieron que lidiar con este comportamiento. Cuando escuchamos rumores sobre esto, actuamos de inmediato, con cuidado. Fue cuidadosamente considerado y sopesado qué era lo mejor que se podía hacer. Todo en consulta con el gerente general, Edwin van der Sar, y con la asistencia de un experto externo", señala.

"Marc es probablemente el mejor director de fútbol que ha tenido el Ajax. No es por nada que mejoramos y extendimos su contrato. Pero desafortunadamente realmente ha cruzado los límites, por lo que continuar como director no era una opción, él mismo lo vio. Es muy doloroso, quiero expresar el deseo de que todos los involucrados tengan la paz y la privacidad para procesar esto", explica.

Paralelamente, Edwin van der Sar, CEO del Ajax y excompañero de Overmars, ha asegurado que la noticia ha supuesto un "golpe para todos".

"Creo que la situación es terrible para todos y estoy de acuerdo con las palabras de Leen Meijaard. En mi función, también me siento responsable de ayudar a los compañeros. Un clima de trabajo seguro es muy importante para todos. Marc y yo hemos pasado mucho juntos. Pero ahora todo se para de manera muy abrupta. Estamos trabajando en algo muy hermoso aquí, por lo que esta noticia también será un golpe para todos", señala el histórico exportero del Manchester United.