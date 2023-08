"La responsabilidad la tiene el árbitro. No controla el partido, se le va de las manos": así de tajante se mostró Xavi Hernández en rueda de prensa tras el empate del FC Barcelona en Getafe en el estreno liguero.

El entrenador azulgrana, al igual que Raphinha y Jaime Mata, terminó expulsado por protestar: "El árbitro lo permite. No hay otra. Lo he comentado y me expulsan por eso. Si vendemos LaLiga y tenemos esto... no es positivo para nadie".

Xavi también cargó contra los reiterados parones y el tiempo añadido: "Lo de hoy del tiempo es una vergüenza. Tiempo efectivo en el fútbol. Esto es ridículo. La mano es inventada".

En 'El Chiringuito', analizando las palabras del técnico, Edu Aguirre se mostró inflexible: "Estamos acostumbrados a que Xavi se queje de todo. Tiempo perdido, arbitrajes, jugar con sol... se queja de todo".

"Lo del Getafe es fútbol también, si no le gusta que se vaya de LaLiga", añadió el colaborador del programa.