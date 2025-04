Exclusiva de Edu Aguirre sobre el futuro Carlo Ancelotti: "Ha dicho 'no' a Brasil"

En 'El Chiringuito' desvelaron el que será "al 90" el nuevo entrenador de la selección brasileña: y no, no es Carlo Ancelotti.

El culebrón de Carlo Ancelotti y la selección brasileña tiene un nuevo capítulo. Edu Aguirre lo ha contado en exclusiva en 'El Chiringuito'. El actual entrenador del Real Madrid ha dicho "no" a firmar con la selección ahora mismo, que ya maneja otras opciones en el mercado.

"La respuesta de Carlo Ancelotti a Brasil ha sido que no, les ha dicho que ahora mismo no puede firmar con ellos. 'Si me pedís que firme ahora, a esta hora de la noche no firmaré. Me debo al Real Madrid, me quedan cinco partidos y está la Liga en juego'", cuenta Aguirre.

Y en Brasil han reaccionado de inmediato: "Le dicen a Ancelotti que si no firma buscarán otra opción mañana mismo".

"A partir de mañana la selección brasileña empezará a trabajar en el nuevo seleccionador... que hay un 90% de posibilidades de que será Jorge Jesús, entrenador del Al-Hilal", cuenta su información en 'El Chiringuito'.

Ancelotti sigue siendo entrenador del Real Madrid después de perder la final de la Copa del Rey y caer en la Champions League. La Liga es su última opción de título, pero lo tiene realmente complicado.