Casemiro o Busquets. Busquets o Casemiro. Posiblemente, se traten de los mejores pivotes del mundo en la última década. Ambos sirven de escoba para su equipo, escoltan la espalda de sus compañeros y son la primera pieza del engranaje del entrenador, aquellos que dan el pase adelante para iniciar el juego.

Sin embargo, fruto de su demarcación, son de los futbolistas que más faltas hacen de sus equipos, si no los que más. Pero, ¿quién comete más faltas?, ¿quién es el más duro?, ¿los árbitros perdonan más amarillas a uno que a otro?

En 'El Chiringuito' se debatió acerca de la dureza de ciertos jugadores de LaLiga y la permisibilidad de los colegiados a la hora de mostrar tarjetas o decretar faltas.

Edu Aguirre tomó a Casemiro como el ejemplo de un jugador agresivo, pero 'legal': "El error es meter en el mismo saco a Casemiro que a Luis Suárez o Diego Costa. Casemiro nunca va con mala fe, no me vas a sacar una mala intención de Casemiro, y a Luis Suárez se le ha visto morder y Diego Costa ha dado codazos".

A su vez, comparando al brasileño con su homónimo en el Barça, Sergio Busquets, Edu tuvo claro a quién se le perdona más por parte del elenco arbitral: "Hay una etiqueta con Casemiro que, por ejemplo, no tiene Busquets. Busquets no hace menos faltas que Casemiro. Casemiro va limpio al balón y va duro porque es muy fuerte. Busquets hace bastante más faltas y se le perdona más".