Eden Hazard se está cuidando en esta cuarentena. El belga, en una entrevista que concedió a la cadena RTBF, habló sobre cómo está viviendo el confinamiento en Madrid y los planes que ha puesto a cada jugador el equipo blanco... con especial atención a la dieta.

"Tengo aquí al lado la despensa de los bollos, y no es fácil. ¡Para mí es complicado! Pero intento no comer mucho", afirma el 7 del Real Madrid.

Hazard afirma que está haciendo ejercicios específicos para el tobillo: "Trabajo para fortalecerlo. Hago lo que puedo en casa. Trabajo con el fisio online porque está enfermo y no puede venir. Empezamos hace días y ahora me envía vídeos".

Eden tan solo espera que el coronavirus no se cebe con los más débiles: "¿Miedo al coronavirus? No, temo sobre todo que lo pueda transmitir. Yo me curaría, pero hay gente para la que es peor. Es complicado que te pase si estás en casa".

"Hay mucha gente que lo tiene que pasar peor. Aquí tenemos un jardín y jugamos bastante. Los niños siguen el colegio por Internet. Cómo digo, no nos podemos quejar", comenta Hazard.