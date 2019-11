Tras un inicio de temporada algo irregular para Eden Hazard, el futbolista del Real Madrid ha comenzado a dar las primeras pinceladas de lo que el madridismo le exige. En este parón de selecciones, la estrella belga es noticia por las declaraciones realizadas por un excompañero en su etapa 'blue', John Obi Mikel. El internacional nigeriano habló para 'BeinSports Turquía', donde tuvo tiempo para hablar sobre su excompañero y el nivel de exigencia en sus entrenamientos.

"Hazard tiene un talento increíble. Quizás no sea tan bueno como Messi pero hace lo que quiere con el balón en los pies. No le gustaba entrenar demasiado. Mientras trabajábamos, solo dejaba que pasase el tiempo esperando. Eso sí, los domingos era siempre el hombre del partido. Era algo increíble", comentó el centrocampista nigeriano.

Obi Mikel comparó al futbolista belga, del que no duda sobre su calidad, con el ahora entrenador del Chelsea, Frank Lampard: "Es el jugador que más duro trabajaba de todos con los que he jugado".

En la carrera por el Balón de Oro, el nigeriano eligió a Leo Messi como favorito por delante de Sadio Mané: "Podría ganar Mané, pero Messi está a un nivel superior". Obi Mikel también eligió su mejor once, donde no alineó a Hazard: "Ni yo me he puesto en el once". El nigeriano completó el once con Didier Drogba, del que dijo que era el mejor jugador africano de siempre.

John Obi Mikel está jugando en el Trabzonspor turco, donde hasta ahora ha disputado 11 partidos repartidos entre la competición doméstica y la Europa League.