Las críticas están a la orden del día en redes sociales, y aún más para los jugadores de fútbol. Concretamente, Neymar, desde la eliminación en los octavos de final de la Champions League, sufre abucheos en cada partido.

"Por supuesto que nadie quiere ser abucheado, y más si juegas en casa", mencionó Neymar en una charla con su amigo, Diego Ribas que milita en el Flamengo, equipo de la Serie A brasileña. La afición del PSG considera al '10' como uno de los máximos responsables de la derrota contra el Real Madrid y, por ello, los pitos.

Neymar tilda como "muy triste" la situación y, para superarla, se apoya en su familia. "Me acordé de toda la gente que me ayudó a llegar a donde estoy ahora, y trato de jugar por ellos", indicó el brasileño, que afirma que los abucheos no le pueden afectar para no "defraudar" a su familia, a la que se aferra cuando llegan los pitos y, por lo tanto, los malos momentos.

A la salud mental se le está otorgando, en la actualidad, mayor importancia. Las redes sociales, en muchos casos, dañan a los seres humanos, y así lo explica Neymar. "Creo que perjudican más de lo que ayudan. Porque si juegas bien y vas a mirar, todo son buenas noticias y sonrisas. Pero cuando no juegas bien, no es bueno para la cabeza", añade el '10', que las tilda como "algo muy peligroso hoy en día".

Pero las palabras del brasileño no terminaron ahí. Destacó, además, la importancia de tener un apoyo cercano para poder gestionar las críticas. "Si no hay nadie que te ayude a superar esos momentos, es muy duro", sentenció Neymar, que afirma estar preparándose "física y mentalmente" para que Brasil levante la Copa del Mundo en Qatar 2022.