"Estaba abusando mucho del alcohol y las drogas, y eso se salió de control...". Esto ha contado el tenista Nick Kyrgios, cuyos problemas de salud mental le llevaron incluso a pensar en el suicidio.

"Fueron muy serios... hasta el punto hasta llegarme a autolesionar el brazo... y eso no está bien", ha contado en una entrevista al canal de televisión 'Nine' en su país.

Esos problemas, asegura, se fueron acumulando hasta que explotó: "No siempre es fácil. Puede que no asimiles tanta negatividad, ya que subconscientemente entra en tu cerebro. Me enfrento a eso todo el tiempo".

Además, habla que en aquellos momentos no se apoyó en sus seres queridos: "Supongo que alejé a todos los que se preocupaban por mí y no me estaba comunicando".

"Simplemente me cerré en la vida real y estaba tratando de manejar y abordar mis problemas de frente. Estaba abusando mucho del alcohol y las drogas", cuenta.

"Tenía pensamientos suicidas y estaba, literalmente, sufriendo para salir de la cama y jugar para millones de personas. Estaba solo, deprimido, negativo...", cuenta Kyrgios.