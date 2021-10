Danilo es un jugador que ha militado en importantísimos equipos. Del Oporto pasó al Real Madrid para terminar en la Juventus, previo paso eso sí por el Manchester City. Allí coincidió con Pep Guardiola, y en unas palabras para 'La Repubblica' ha reconocido que su relación fue... tormentosa.

"No es fácil tener una buena relación con Guardiola. Nunca está relajado y piensa todo el tiempo en el fútbol", cuenta.

Danilo prosigue: "Creo que en casa, por la noche, pone a su mujer en el sofá como a una jugadora en el campo".

"Con Pep cambié mi forma de ver las cosas. También es verdad que no jugué mucho por una lesión", sigue Danilo.

El defensa, ahora, es un 'chico de Allegri', y para él sí tuene buenas palabras.

"Trato de aprender algo que aún no me habían enseñado. Quiere algo totalmente diferente y seguro me vuelvo más fuerte", sentencia.

