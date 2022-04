Gareth Bale es el gran líder de Gales. El jugador, que llegó al Real Madrid por un traspaso récord en aquel momento, no ha llegado a ser lo mismo con su club que con su selección, y eso le ha valido estar, en muchos momentos, en el centro de todas las miradas en España y también en la afición madridista.

Robert Page, entrenador de los galeses, ha cargado con dureza en ese sentido por todas las críticas que Bale ha recibido y recibe por su rendimiento en el Real Madrid.

"Es una vergüenza. Lo que pasa en España es espantoso. Este hombre, Bale, tiene una fuerza que no he visto antes. Es el tipo más positivo que se puede conocer", relata en 'Daily Mail'.

Y prosigue: "El hecho de no jugar te afecta y eso me preocupa. Los entrenamientos no reproducen el tiempo de juego. Hay que reconocer cómo se las arregla para hacer lo que hace con Gales".

"Tiene el mérito de hacer que funcione. Hablamos antes de cada concentración y le preguntó qué es lo que necesita", continúa Page.

Bale está ante su último año de contrato, o ante sus últimos meses del mismo, con el Real Madrid. El galés, desde hace algunas temporadas, ha pasado a ser un jugador con el que ninguno de sus entrenadores ha contado.

Incluso en partidos importantes, con bajas, Bale no ha sido una de las elecciones del técnico en cuestión.