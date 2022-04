Gareth Bale finaliza contrato con el Real Madrid el próximo 30 de junio y su futuro es un mar de incógnitas. Con el Mundial de Catar en el horizonte, la posibilidad de la retirada es cada vez más utópica, y contra todo pronóstico, la intención del galés es continuar en LaLiga.

Así lo contó en exclusiva Juanfe Sanz en 'El Chiringuito': "Una de sus cartas es la de la retirada, pero hay un Mundial por delante y Gales tiene que jugar una fase para clasificarse".

"Gareh Bale, como sabemos, es un enamorado del clima de España y del golf, y se está planteando quedarse en España la próxima temporada para jugar en LaLiga", añadió el colaborador.

Eso sí, seguir de blanco no es una opción: "No sería en el Real Madrid". "No estoy autorizado para decir el nombre de los clubes, pero no hay que darle muchas vueltas para saber en qué clubes podría jugar Bale", explicó Sanz.

Dado su alto salario, solo unos pocos clubes de LaLiga podrían permitirse al galés: "No me descartan ni al FC Barcelona ni al Atlético de Madrid".

"Hay otra posibilidad, que es la que menos gusta al futbolista, que es marcharse fuera de España", zanjó Juanfe Sanz, asegurando que tiene "ofertas mareantes" de países como Estados Unidos.