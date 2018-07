Donnarumma, el portero de moda pretendido por los grandes clubes europeos, cumple 18 años

El portero de moda en Europa tiene nombre y apellido. Se llama Gianluigi Donnarumma y cumple 18 años. El arquero, que ya escribió su nombre en la historia del fútbol italiano el pasado septiembre tras sustituir a Gianluigi Buffon en un partido con la selección italiana con tan solo 17 años, celebrará su cumpleaños precisamente ante el mismo equipo contra el que debutó en octubre de 2015, el Sassuolo.

Sinisa Mihajlovic fue el entrenador que hizo debutar oficialmente a Donnarumma con el Milan y en San Siro contra el Sassuolo el 25 de octubre de 2015 y con tan solo 16 años. El joven arquero realizó una excelente actuación parando dos penaltis. "La noche anterior, estábamos entrenando y el míster me abordó para preguntarme si estaba preparado. Me quedé sin palabras. No me lo esperaba, pero él sabía que podía contar conmigo", decía con emoción Donnarumma recordando el momento de su debut.

Con tan solo 16 años, Donnarumma relegó al exportero del Real Madrid Diego López al banquillo de San Siro y, actualmente, está nombrado a ser el sustituto del portero de la Juventus, Buffon, en la portería de la 'Nazionale'. Sin duda, este será uno de los cumpleaños más importantes para el italiano, ya que celebrará su mayoría de edad y su partido número 60 con el Milán.

El joven, a pesar de ser pretendido por grandes clubes europeos como el Manchester United, tiene contrato con el Milan hasta junio de 2018, pero tanto él como su representante Mino Raiola ha manifestado que se encuentra "feliz" en el conjunto 'rossonero' y que no lo dejaría "por nada del mundo".

Buffon le felicita diciéndole que "marcará una época"

La leyenda de la Juventus Gianluigi Buffon ha querido felicitar a Donnarumma por sus 18 años y lo ha hecho recordándole al joven que "marcará una época". “Entras en la mayoría de edad y verás que el mundo de grandes es muy difícil, pero tú marcarás una época, porque tienes todas las cualidades para ello, morales y técnicas”, dijo el mito italiano.