Miralem Pjanic continúa con su adaptación en el FC Barcelona. Su papel en el terreno de juego cada vez es mayor, ganándose la confianza de Ronald Koeman, incluso por delante de Sergio Busquets en algunos momentos.

Y en el vestuario también ha caído de pie, entablando una buena relación con muchos de sus compañeros. Su carácter abierta y jovial le ayudan. Y lo ha demostrado en el conocido como "reto imposible" del club, que todas las semanas publica en sus redes sociales.

Esta vez fue el excentrocampista de la Juventus el encargado de responder las preguntas, algunas de ellas surrealistas: "¿Preferirías comer siempre pizza con piña o no comer pizza?". Y Pjanic lo tiene claro. No parece ser muy amante de la pizza con piña: "No comer nunca más pizza".

También hubo tiempo para las preguntas futbolísticas, claro. "¿Preferirías repartir tres asistencias o marcar un gol increíble?", le preguntaron. Él, acostumbrado a dar los pases, no dudó: "Tres asistencias".

La cara más divertido del nuevo jugador del FC Barcelona, que había sido pretendido por el club desde hace algunos veranos. Ahora, con 28 años, por fin le ha llegado esta oportunidad.

Todas las preguntas y respuestas

1- ¿Preferirías controlar el tiempo o hablar todas las lenguas? Hablar todas las lenguas.

2- ¿Preferirías volar o teletransportarte? Volar.

3- ¿Preferirías leer la mente o ser invisible? Invisible.

4- ¿Preferirías vivir en el Polo Norte o en el desierto? Desierto.

5- ¿Preferirías llegar siempre 10 minutos tarde o 20 minutos pronto? 20 minutos pronto.

6- ¿Preferirías que se pusieran todos los semáforos en verde cuando te toca o no hacer nunca colas? No hacer colas.

7- ¿Preferirías tener siempre gusto de jabón en la boca o los pies llenos de miel? El gusto de la pastilla de jabón.

8- ¿Preferirías tener la ropa siempre pequeña o tener que repetir todo lo que dices? Repetir lo que digo.

9- ¿Preferirías no tener sol o no tener fútbol? No tener sol.

10- ¿Preferirías no ver nunca más un partido de fútbol o no jugar nunca más? No ver fútbol.

11- ¿Preferirías comer siempre pizza con piña o no comer pizza? No comer pizza.

12- ¿Preferirías comer cada día pizza o no comer nunca más? Comer cada día pizza.

13- ¿Preferirías bailar o cantar, cada vez que suena una canción? Cantar.

14- ¿Preferirías estar cada día en un atasco o tener mala conexión de Internet? Sufrir el atasco.

15- ¿Preferirías tener que fingir que es tu cumpleaños cada vez que sales a comer o no salir nunca a restaurantes? No ir a restaurantes.

16- ¿Prefieres la ropa elegante o la ropa cómoda? La ropa cómoda, pero ropa elegante para algunas ocasiones.

17- ¿Preferirías ser un gran mentiroso o un detector de mentiras humano? Un detector de mentiras humano.

18- ¿Preferirías repartir tres asistencias o marcar un gol increíble? Tres asistencias.

19- ¿Preferirías jugar con la izquierda como centrocampista o con la derecha como lateral? Con la izquierda en el centro del campo.

20- ¿Preferirías ganar la Champions con el Barça o el Mundial con Bosnia? Las dos, no puedo elegir.