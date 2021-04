"No puedo quedarme callado ante esto...". Esta es una de las frases del texto que ha colgado Ander Herrera, futbolista del Paris Saint-Germain, en sus redes sociales contra la creación de la Superliga.

Doce son los clubes que han lanzado esta competición, una especie de Copa de Europa cerrada. Y el mediocentro, ex del Athletic Club de Bilbao, no está de acuerdo con ello.

"Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes", arranca su discurso Herrera.

Y continúa: "Si esta Superliga avanza, se acabaron esos sueños, se acabaron las ilusiones de los aficionados de los equipos que no son gigantes de poder ganarse en el campo el competir en las mejores competiciones. Amo el fútbol y no puedo quedarme callado ante esto, creo en una Champions League mejorada, pero no en que los ricos le roben al pueblo lo que creó, que no es otra cosa que el deporte más bonito del plantea", finaliza.

Su club, el PSG, no se ha unido a estos doce primeros equipos que a través de sus webs lanzaron un comunicado conjunto. Entre ellos, por cierto, tampoco se encuentra otro de los grandes de Europa como es el Bayern Munich.