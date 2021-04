Tras el anuncio oficial de la creación de la Superliga europea con el FC Barcelona como uno de los clubes fundadores, han salido de la hemeroteca las declaraciones que dio Joan Laporta al respecto durante su campaña electoral el pasado mes de enero.

El actual presidente del Barça se posicionó en contra de la novedosa competición, argumentando que "se carga el negocio y la esencia del fútbol".

El mandatario culé señaló en la 'Ser' que no se trata de una idea nueva: "Por la experiencia que tengo, esto se ha intentado siempre y no ha salido nunca. Estoy abierto a que me lo expliquen, pero creo que también habrá una reacción de la UEFA porque la Champions está muy bien organizada".

"Desde el 2003 ya se contemplaba y acabó no saliendo. Me guio por unos parámetros que son mantener la esencia del fútbol, porque puede 'cargarse' el negocio del fútbol", señaló Laporta.

Sin embargo, apuntó que de hacerse, el Barça tiene que estar ahí: "Una Superliga tendría que tener como participantes a los mejores clubes de Europa y el Barça, a pesar de que ahora estamos en una situación complicada, vamos a volver a serlo".

Paralelamente, en 'Cope' se mostró más contundente: "Creo que la Superliga europea se carga el negocio del fútbol y es una cuestión solo de dinero. Es una opinión muy personal por lo que he ido viendo, pero no tengo una información en profundidad".

De hecho, el mandatario culé expuso una alternativa: "No todo es el dinero porque te puedes 'cargar' la esencia del fútbol. Hay soluciones alternativas como podría ser un súper Mundial de clubes cada dos años. Me inclino más por esta opción que por la Superliga".