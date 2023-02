La afición de la Spezia mostró una imagen bochornosa en el partido liguero que enfrentó al club de la ciudad de Liguria con el Nápoles.

Las causas de este escándalo vivido en el estadio Alberto Picco se deben a la rivalidad existente entre aficiones del Spezia y del Nápoles. De hecho, en mayo del año pasado ya ocurrieron incidentes entre los ultras en la previa del partido.

"Diego ya no orina" o "Oh mamma mamma mamma sai perché mi batte il corazon, è morto Maradona" ("¿Sabes por qué me late el corazón? Maradona está muerto)", entonaron los hinchas de Spezia de la Curva Ferrovia', según apuntó el 'Corriere dello Sport'.

EN EL DUELO ANTE NAPOLI "¿Sabés por qué me late el corazón? Maradona está muerto", fueron los indignantes cánticos de los denominados ultras, ubicados en la Curva Ferrovia del estadio Alberto Picco, donde hace de local el equipo del norte de Italiahttps://t.co/6iZKVi4LzQ — Diario El Ciudadano (@elciudadanoweb) February 5, 2023

Se estima una multa que ronde los 10.000 euros por estos cánticos, pero en Italia y el entorno de la directiva del Nápoles consideran que esa cuantía es insuficiente para frenar el malestar que reina en la Serie A siempre que los ultras arremeten contra el fútbol.

Además de las burlas contra la muerte del ídolo del fútbol, los hinchas de Spezia también insultaron al entrenador de Napoli, Luciano Spalletti, que fue exjugador del club del norte de Italia en la década de los 80.

Pese a todo, el club azulón goleó por 0-3 y mostró la imagen positiva de la jornada haciendo oídos sordos a lo que sucedía en las gradas.