El argumento que muchos han usado para no igualar a Diego Armando Maradona con Leo Messi es que el rosarino no ha ganado nunca un Mundial, y en esta edición en Qatar está ante su última bala para lograrlo.

Frente a Arabia Saudí, al igual que todo el combinado argentino, el '10' naufragó y pasó desapercibido, recibiendo críticas de los que siempre le han apoyado en las buenas y en las malas.

Analizando la derrota del cuadro de Scaloni en 'Radio Marte', al mayor de los hijos del 'Pelusa' le volvieron a plantear la cuestión: ¿su padre o Messi?

Sin tapujos, Diego Jr. fue claro: "La comparación entre Messi y mi papá la hacen los que no ven y no entienden de fútbol. Estamos hablando de dos planetas diferentes, pero no quiero tirarle la cruz de inmediato a Lionel".

Sobre el pobre estreno de Argentina en Qatar, el hijo de Diego Armando Maradona se mostró resignado.

"Estoy destrozado por esta derrota. Me cuesta creer que todo esto realmente sucedió. Perder ante Arabia Saudita es una locura. Tenían bastante miedo. El fútbol es así. Vienen a ti. A veces sucede que pierdes incluso contra oponentes mucho más débiles", añadió.