"Me sorprende estar de acuerdo con Edu, pero es que tiene toda la razón. Me ha dado lástima Messi, me dolía ver a Messi": así de tajante se mostró Jota Jordi en 'El Chiringuito'.

El colaborador azulgrana reconoció que el nivel del argentino frente a Arabia Saudí fue paupérrimo: "Quiero recordar a otro Messi, al Messi del Barça".

En ese momento, ante la incrédula mirada de Edu Aguirre, Matías Palacios, enviado especial a Doha, se la devolvió a Jota Jordi.

"Lewandowski me ha dado lástima contra México, el que dices que es uno de los mejores delanteros del mundo y ha dado pena", señaló el argentino.