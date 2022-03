A tenor de la eclosión del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se ha hecho viral un audio de Diego Armando Maradona que data de 2018, cuando el Mundial se disputó en suelo ruso.

Entonces, Vladimir Putin, llamó al '10' para concertar una cita. Todo estaba preparado... hasta que el 'Pelusa' se negó.

¿El motivo? La hora del encuentro propuesto por el inquilino del Kremlin: "Lo de Putin está todo bien, todo muy lindo. Yo lo quiero conocer, quiero hablar con él, pero me tengo que levantar a las 9:30, y a las 9:30 yo no me levanto, no me levanto".

"Me duele en el alma porque van a estar todos y, ¿por quién va a preguntar la fiera? Por mí. No va a preguntar por Puyol, no me jodas. Pero no, no, es una cita muy temprana la que hizo él. Tendría que haber dicho un cocktail a la tarde después de su actividad y así por supuesto que iba a ir de traje pero así no. Le agradezco. ¡Te agradezco Putin! Pero mañana yo no voy, está decidido", añade en el audio Maradona.

De hecho 'el Diego' se preparó el saludo con el líder ruso: "Me hice dos o tres ensayos ya de 'hola Putin', ¿qué hacés Putin? Sos reputín. Reputín del orto".

Finalmente, y dado que el '10' se negó a acudir por la mañana, el dirigente ruso terminó cambiando la fecha y la hora de un encuentro que terminó produciéndose.