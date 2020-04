Uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, si no el mejor, atendió a sus aficionados en el directo de Instagram que realizó la FIFA. Roberto Carlos contestó a todas las preguntas que le hicieron y dejó varias respuestas destacadas.

En primer lugar, el brasileño recordó sus inicios en el Inter de Milán, donde llegó a jugar de delantero marcando siete goles en siete partidos, y su traspaso casi instantáneo al Real Madrid.

"En el Inter me pusieron a jugar de extremo e incluso de delantero. El gran problema es que yo en los primeros siete partidos metí siete goles. Entonces me pusieron arriba y sufrí un montón. Hablé con el presidente para decirle que no podía jugar ahí porque luego venía la Copa América y para ir yo tenía que jugar de lateral. Lo curioso es que ese día hubo una reunión con Lorenzo Sanz y en diez minutos me desvinculé y fiché por el Real Madrid", apuntó.

Por otro lado, los internautas le preguntaron cuál era su gol favorito, a lo que Roberto respondió que el de falta frente al Barcelona, pero no se olvidó del mítico que le hizo a Francia: "El balón pesaba poco y eso me lo facilitó un poco".

Además, recordó a los rivales más duros con los que se ha tenido que enfrentar: "Joaquín, Etoo... y Figo. Figo era muy pesado. Es el rival más complicado al que me he enfrentado".

Por último, quiso alabar a su compatriota Neymar, a quien ve como el mejor del mundo en dos años: "Neymar es un genio. Está bien, feliz, respetando, haciendo goles, siendo humilde en el PSG... En el futuro, en el Mundial, puede ser el mejor jugador del mundo".