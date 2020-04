Gareth Bale no acostumbra a conceder entrevistas, pero siempre que habla deja muchos titulares. El británico conversó con 'BT Sports' y explicó que en España "no podemos salir ni a dar un paseo o hacer deporte. Son sacrificios necesarios. Es un confinamiento bastante estricto".

"Me siento como nos sentimos todos, pero tenemos que sacar lo positivo. Normalmente, viajamos cada dos días para jugar fuera o hacemos noche fuera de casa antes de los partidos como local. Ahora, estoy en casa con mis niños, mi mujer y mi familia. Me gusta pasar tiempo con ellos y no tener que ir a trabajar cada mañana", añadió Bale.

Además, el galés contó la rutina que le puso el club para mantener la forma: "Nos mandaron unas rutinas para dos semanas para hacer en el gimnasio. Correr, pesas, ejercicios de prevención para asegurarse de que sigues al mejor nivel. Estamos en contacto a través de 'Zoom'. Intentamos estar en la mejor forma posible para si tenemos que volver no estar a mal nivel y poder regresar con fuerza para jugar lo que queda de temporada".

Por otro lado, recordó cuál ha sido su Champions favorita: "La Décima. Fue mi primera vez. La sensación de levantar ese trofeo es única. También por como la ganamos. Todo era nuevo y especial. No es fácil quedarse con una. La duodécima que ganamos en Cardiff también fue especial. No todos pueden ganar en su casa. También la Decimotercera en Kiev, por el gol que marqué, el de la victoria. Pero si tengo que elegir, sería La Décima".

En la línea de la competición europea, también se acordó de la eliminación frente al Ajax de la temporada pasada: "Creo que cuando jugamos contra ellos no pensábamos que eran tan buenos como luego demostraron. Estaban muy organizados y eran capaces de jugar a un gran nivel. Sabían perfectamente que tenían que hacer, que rol tenía cada uno... En la ida, ganamos con algo de suerte si te soy sincero pero, en la vuelta, ellos dieron un gran espectáculo y asombraron al mundo. Tenían un equipo fantástico y tuvieron algo de mala suerte que les dejó fuera de la final. Intentamos superarlo y olvidarlo".

"Todos queremos volver a jugar, pero lo más importante es hacerlo con seguridad. No queremos volver demasiado pronto. Todo se tiene que hacer con seguridad", zanjó Gareth.