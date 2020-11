Antonio Cassano ha compartido Instagram con otro mítico delantero italiano. El ex del Real Madrid estuvo en 'Bobo TV' con Christian Vieri, ex del Atleti, y soltó una 'broma' posiblemente de no muy buen gusto sobre Francesco Totti.

"Me decía que el coronavirus no podía con él y ahora se cagó encima. Lo tiene y está encerrado en su casa", afirmó.

Cassano, además, aprovechó para criticar al Barcelona por cambiar a Luis Suárez por Griezmann en la posición de delantero: "¿Que Suárez está viejo? Dejarle marchar fue una locura. En seis años marcó 350 goles... no sé por qué le echaron. Y luego ponen a Griezmann de delantero centro".

Además, el italiano alabó a Messi en su comparativa con Maradona: "¿De qué hablamos? Messi marcó 70 goles y tiene el récord de finales jugadas con Argentina. Siempre ha jugado con grandes delanteros, pero nunca lo ha hecho con grandes defensas y porteros".

El delantero, para terminar, habló sobre Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad: "Le dije al director deportivo del Inter que tendría que seguirle. Tiene ideas nuevas y personalidad. Es el tipo de entrenador que hace falta".